Испания: преступность главный недостаток Барселоны

Пятница, 18 Январь 2019 Испания Испания

Испания: преступность главный недостаток Барселоны

45% гостей Барселоны считает, что в городе нет никаких недостатков, в то время как остальные называют в числе главных проблем мелкие преступления и недостаточный уровень безопасности.

Чтобы изучить мнение приезжих, мэрия провела опрос «Барселона глазами со всего мира». В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов, которые провели в каталонской столице не менее года. 13% из них главным недостатком назвали преступность , 8% особо выделили массовый туризм, еще 8% – политическую обстановку, 7% – стоимость жизни, 6% – культуру и менталитет, 5% – терроризм.

В отчете по итогам опроса дается заключение о «положительном международном имидже» каталонской столицы. К тому же, респонденты рассматривают Барселону не только как туристическое направление, но и как комфортное место для ведения бизнеса. При этом отмечается, что в 2011 году аналогичный опрос показал иные результаты, пишет noticia.ru.

Для местных властей результаты анкетирования служат ориентиром для формирования политики по укреплению городского бренда. В настоящее время он связывается, в первую очередь, с креативностью, а также инновационными секторами, такими, как цифровые технологии или биомедицина. Приезжие выделяют такие характеристики города, как современность, широкие возможности для трудоустройства, инфраструктуру, наличие многочисленных стартапов, центров инноваций и исследований, а также учреждений образования.

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