Испания претендент на помощь ЕС для борьбы с безработицей

Один из самых значимых элементов будущей реформы зоны евро, находящийся в настоящее время на рассмотрении Еврогруппы, – создание европейского фонда по безработице, который будет представлять собой защитный механизм для тех стран ЕС, которые находятся в ситуации финансового напряжения или экономического кризиса в сочетании с кризисом в области занятости.

Согласно анализу данных трудового рынка Евросоюза, одним из главных получателей данной помощи станут Испания и Греция, где наблюдается самый высокий уровень безработицы в ЕС – 14,1% и 18% соответственно, пишет espanarusa.com.

Прогресс, намечающийся в результате периодических переговоров между министрами финансов и экономики стран ЕС, идет очень медленно, однако правительства всех стран сходятся во мнении о необходимости совершенствования механизмов по борьбе с безработицей на европейском уровне.

Первым, кто заговорил об этом, стал немецкий министр финансов Олаф Шольц, заявивший о необходимости помощи странам, столкнувшимися с проблемами безработицы на фоне финансового кризиса. При этом он отметил, что выделенные в рамках программы помощи средства подлежат возврату после того, как страна выйдет из рецессии.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что нельзя позволить, чтобы страны сокращали пособия в условиях роста безработицы.

Фонд для помощи в ситуации безработицы будет обладать бюджетом €55 млрд. В его распоряжении будет находиться два основных инструмента: €25 млрд уйдет на дотации для финансирования программ структурной финансовой помощи в ситуации безработицы, а остальные €35 млрд – на создание дополнительного механизма амортизации.

Финансирование фонда будет осуществляться на 80% странами-членами ЕС и на 20% – за счет бюджета Сообщества. Таким образом, взнос каждой из стран составит от 0,1% до 1% ВВП. Если фонд столкнется с ситуацией дефицита, будут выпущены облигации.

Как уже говорилось, ситуация, сложившаяся на рынке труда Испании, делает эту страну одним из главных претендентов на данный механизм поддержки. В минувшую пятницу правительство страны одобрило закон о дополнительной помощи в ситуации безработицы лицам старше 52 лет в размере €433 в месяц. Годовой бюджет для реализации данной меры составил €348 млн. Кроме того, вступили в силу дотации социальных взносов для компаний, которые принимают на работу лиц, долгое время остававшихся в ситуации безработицы.

В настоящее время уровень безработицы в Испании в два раза выше, чем в среднем по зоне евро и ЕС: 14,1% против 8,2% и 7% соответственно. Особое беспокойство вызывает ситуация с занятостью среди молодежи, где уровень безработицы достигает 32,6%, тогда как в среднем по зоне евро этот показатель равен 16,5%, а по ЕС – 14,4%. Среди населения старше 55 лет в Испании безработица достигает 14%, тогда как в среднем по зоне евро и ЕС этот показатель составляет 7% и 5,7% соответственно.