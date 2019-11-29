Испания: президент Чили не примет участие в климатическом саммите COP25

Пятница, 29 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: президент Чили не примет участие в климатическом саммите COP25

Президент Чили Себастьян Пиньера не примет участие в Климатическом форуме COP25.

В конце октября Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.

"Пиньера не приедет на COP из-за срочной работы в Чили", - заявила Шмидт на подготовительной встрече со своей испанской коллегой Тересой Риберой в Мадриде.

Массовые протесты в Чили начались из-за роста цен на проезд на метро. Жители также выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.

Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Одиннадцатого ноября власти и оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года. Действующая конституция Чили была утверждена во время правления диктатора Аугусто Пиночета и не обеспечивала должного доступа к образованию и здравоохранению.

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