Испания пригрозила Бельгии

Испанские власти предпримут ответные действия в случае, если бельгийский суд откажется экстрадировать бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, заявила и.о. вице-премьера Кармен Кальво.

Она не пояснила, в чем конкретно будут заключаться ответные действия, однако сказала, что "сотрудничество между странами может быть более или менее интенсивным".

Во вторник суд в Брюсселе отложил на 16 декабря рассмотрение дела о выдаче экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям, пишет РИА Новости.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

Член верховного суда Испании Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.