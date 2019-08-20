Испания: приложение для поиска услуг на русском языке Pomogaika

Вторник, 20 Август 2019 Испания Испания

Испания: приложение для поиска услуг на русском языке Pomogaika
В Испании запустили бесплатное приложение Pomogaika - сервис по поиску русскоязычной помощи в любой точке страны.

Pomogaika поможет быстро найти ближайший к вам русскоязычный сервис, будь то агентство недвижимости или заказ продуктов на дом. С помощью приложения можно найти ремонт техники, салон красоты, получить информацию о вузах, медицинских центрах, спортивных объектах и т.д., пишет noticia.ru.

Разместить информацию о своем объекте (сервисе, магазине, ресторане, услуге) можно, выбрав соответствующую кнопку в самом приложении, или написав на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья