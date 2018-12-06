Испания: приложение для проверки подлинности хамона

Четверг, 06 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: приложение для проверки подлинности хамона

Создано приложение для проверки подлинности иберийского хамона.

В Испании заработало новое приложение для мобильных телефонов, созданное по инициативе Межпрофессиональной ассоциации производителей иберийской свинины (Asici).

Программа разработана для проверки и отслеживания источников мясной продукции, защищенной соответствующим стандартом качества. Информация поступает в приложение из специальной идентификационной базы, куда заносятся данные о свиных окороках и лопатках, произведенных в Иберии и имеющих уникальную маркировку, пишет espanarusa.com.

Мобильное приложение Ibérico было презентовано на прошлой неделе в офисе Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Данной инициативой Asici хотела показать открытость к любым проверкам и приверженность к изготовлению исключительно качественной продукции.

Потребители постоянно смогут проверять продукт на соответствие действующим нормам, а также отслеживать источник изготовления той или иной части мяса, попадающего под стандарт качества иберийской свинины (Королевский указ 4/2014). Это стало возможным благодаря уникальной маркировке мясной продукции с использованием штампов четырех разных цветов: черного, красного, зеленого и белого.

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