Испания признала нехватку средств защиты и запросила помощь НАТО

В стране, где стремительно распространяется вирус Covid-19, наблюдается нехватка средств защиты, пишет noticia.ru.

Во вторник в аэропорт Сарагосы прилетел самолёт из Китая, который привёз для Валенсии, Кастилии-и-Леона и Наварры более шести тонн средств защиты: маски, халаты, перчатки, респираторы. За неделю до этого правительства этих автономных сообществ направили соответствующий запрос в центральное правительство, но государство не смогло его удовлетворить в полной мере.

Помощь Испании оказал и лично глава Alibaba Джек Ма, который прислал в Испанию полмиллиона медицинских масок.