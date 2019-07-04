Испания призвала Иран снизить запасы обогащенного урана

Выход одного из подписантов соглашения, обращает внимание Мадрид, "не освобождение Иран от его соблюдения".

Правительство Испании призвало иранские власти сократить уровень обогащенного урана до допустимых соглашением, пишет РИА Новости.

Ранее МАГАТЭ после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.