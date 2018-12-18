Испания: процесс эксгумации Франко

Верховный суд (ВС) Испании отказался приостановить принятие мер, согласованных в ноябре правительством, для реализации в будущем переноса останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Родственники диктатора ранее представили в ВС обжалование решения властей страны эксгумировать каудильо. Они также просили суд на время рассмотрения иска приостановить шаги, согласованные Советом министров 8 ноября, которые направлены на то, чтобы продолжить процедуру для будущего переноса останков, пишет noticia.ru.

Таким образом, ВС не удовлетворил просьбу родственников диктатора временно прекратить дальнейшие процедуры для эксгумации Франко, сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

В конце августа текущего года Совет министров Испании одобрил декрет, который предусматривал эксгумацию Франко из "Долины павших". Это постановление затем одобрил Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании. Точной даты переноса останков пока нет.