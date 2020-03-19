Испания: продажи Inditex в марте упали на 24% на фоне коронавируса

Однако за первые 16 дней марта продажи упали на 24% в связи с временным закрытием магазинов на фоне коронавируса, сообщила компания.

Чистая прибыль крупнейшего в мире ретейлера одежды в 2019 фингоду, завершившемся 31 января, составила 3,64 миллиарда евро по сравнению с 3,44 миллиарда евро годом ранее. Результат, однако, оказался хуже прогноза: опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль в размере 3,83 миллиарда евро.

Продажи Inditex, владельца Zara, в прошедшем финансовом году выросли на 8% до 28,29 миллиарда евро, пишет vesti.ru.

Однако пандемия коронавируса, нарушившая глобальную деловую активность, сказалась и на Inditex. Ее продажи в традиционных и онлайн-магазинах в местных валютах снизились на 4,9% в период с 1 февраля по 16 марта. Снижение за период с 1 по 16 марта составило 24%. По состоянию на среду модный гигант временно закрыл 3785 магазинов в 39 странах.

Компания заявила, что пока не может оценить в полной мере влияние коронавируса на свой годовой прогноз.