Испания продлевает режим повышенной готовности до 7 июня

Четверг, 21 Май 2020 Испания Испания

Испания продлевает режим повышенной готовности до 7 июня

Конгресс депутатов поддержал предложение испанского правительства под руководством Педро Санчеса о продлении режима повышенной готовности до 7 июня.

Он был введён 14 марта в связи с распространением коронавируса. Затем его продлевали четыре раза, пишет noticia.ru.

В этот раз за продление проголосовали 177 депутатов, а против — 162. Ещё 11 человек воздержались. В соответствии с испанскими законами, правительство страны обязано запрашивать согласие конгресса на продление режима. Санчес изначально предлагал продлить режим на месяц — до конца июня, но встретил ожесточённое сопротивление со стороны Народной партии и VOX (правая национально-консервативная политическая партия). В итоге при поддержке партии «Граждане» Кабмину удалось согласовать продление режима на 15 дней. При этом одним из условий стало продление ещё на месяц отсрочки по уплате налогов.

Коронавирус в Испании унёс жизни почти 28 тысяч человек. Страна находится на пятом месте в мире по числу заражённых — 232 555 человек.

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