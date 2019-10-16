Испания: проект по отделению Каталонии провалился

По словам премьера, проект по отделению Каталонии провалился, пишет noticia.ru.

"Каталония должна вести диалог с Каталонией. Женералитет Каталонии должен взять на себя эту ответственность – представлять всех каталонцев, править для всех каталонцев, а не для меньшинства, которое поддерживает независимость", - подчеркнул Санчес.