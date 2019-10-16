Испания: проект по отделению Каталонии провалился

Среда, 16 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: проект по отделению Каталонии провалился

Педро Санчес прокомментировал приговоры в отношении 12 политиков, которых в понедельник приговорили к реальным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии.

По словам премьера, проект по отделению Каталонии провалился, пишет noticia.ru.

"Каталония должна вести диалог с Каталонией. Женералитет Каталонии должен взять на себя эту ответственность – представлять всех каталонцев, править для всех каталонцев, а не для меньшинства, которое поддерживает независимость", - подчеркнул Санчес.

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