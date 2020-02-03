Испания: проект, посвященный звукам испанских лесов

Вы когда-нибудь слышали рассвет в лесу? Да, именно слышали. На самом деле, если вы его видели, значит, вы его и слышали. Важно только осознать этот момент. На прошлой неделе в Ботаническом саду Мадрида Карлос де Ита, который сам себя называет собирателем звуков природы, представил свой проект Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Тот, кто знаком с современным искусством, может назвать это спектаклем, в котором главным героем является звук, а изображения лишь сопровождают его. Звуковое искусство, как и любое другое, не имеет границ.

«Экологический кризис заметен не только через глобальное потепление. Кризис со всеми его компонентами проявляется в обеднении звукового ландшафта, который является термометром активности животных. Если они звучат меньше, это значит, что животных и птиц становится все меньше», - говорит Карлос де Ита. Его аудиовизуальная книга представляет собой визуальный и звуковой тур по 74 испанским лесам. Автор акцентирует внимание на том, за последние 30-40 лет шум вторгся во все, поэтому городские жители почти не различают звуки окружающей их природы. Он рассказывает, что долина Вальсаин в Сьерра-де-Гуадаррама (Сеговия), сейчас является неудобным местом для записей, потому что она находится недалеко от посадочных полос аэропорта Барахас. Несмотря на то, что самолеты взлетают и садятся в 5000 метрах от природной зоны, они всегда перекрывают природные звуки, пишет espanarusa.com.

На презентации Карлос де Ита предложил гостям отправиться в необычное путешествие, начав его со звуков рассвета в Ботаническом саду Мадрида, во время которого черный дрозд поет свою громкую песню, хотя местные жители его больше не слышат из-за звукового загрязнения. Затем началась композиция лесов Канарских островов, где можно услышать смешение птичьего пения. Автор объяснял, как можно узнать пение определенного представителя птичьего мира. Закончилась презентация ночными звуками природного заповедника региона Астурия Reserva Natural Integral de Muniellos, где слышно, как волк зовет свою стаю, а кабан рычит и испуганно убегает. Участники уходили под большим впечатлением, обещая больше прислушиваться к звукам тех природных уголков, которые можно найти даже в больших городах.

С некоторыми записями Карлоса де Ита можно ознакомиться на его канале YouTube под названием Carlos de Hita Bosques Anaya Touring.