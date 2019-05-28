Испания: проекты для школьников из неблагополучных районов

В прошлую пятницу во время большой перемены во дворе института Vallecas-Magerit ученики не играли в футбол и отложили свои телефоны. Вместо этого они посвящали время тому, чтобы показать своим друзьям эксперименты по изготовлению полимеров, поиску жизни во Вселенной и созданию 3D-голограмм. Происходило это событие благодаря исследователям из Высшего совета научных исследований (CSIC), которые отправились в десять школ и институтов, чтобы показать ученикам, что наука не может быть скучной. Такой информационно-пропагандистский проект проводится вот уже в течение трех лет в таких районах столицы, где насчитывается большое количество жителей, находящихся в уязвимом социальном положении. «Учебные заведение были выбраны совместно с работниками социальными служб района. Привлечение ученых в эти районы приводит к разрушению многих стереотипов», – рассказывает Белен Масиас, координатор проекта.

К ученикам старших классов в возрасте15-16 лет приезжают ученые, которые рассказывают им о своем опыте работы и проводят совместные научные эксперименты. После этого старшеклассники на один день превращаются в учителей и исследователей, рассказывая о науке младшим друзьям и презентуя им свои эксперименты. В рамках научного проекта ученики также могут посетить лаборатории и исследовательские центры, принять участие в научных книжных клубах. «Раньше наука казалась мне очень скучной, но во время проведения экспериментов было весело», – делится своими впечатлениями 15-летняя Лорена, подтверждая тот факт, что любую сложную дисциплину можно превратить в увлекательный процесс, пишет espanarusa.com.

Мария Руис дель Арболь, директор Института истории и кафедры археологии CSIC, является одним из исследователей, участвовавшим в выездных семинарах проекта. «Я научила их создавать последовательность слоев, чтобы они могли понять, как время оставляет следы на земле. Так дети наглядно видят важность археологии. Мой опыт был замечательным. После лекций и экспериментов учителя этих школ продолжают много работать над презентацией учебного материала, пользуясь креативными инструментами, которыми мы делимся с ними. Ученикам это очень нравится», – рассказывает она. Анхель Вакерисо является еще одним ученым, работавшим со школьниками в рамках научных мероприятий. Он рассказывает о семинаре, посвященном поиску жизни во Вселенной, во время которого основы астробиологии объяснялись через такие эксперименты, как извлечение ДНК из томата. Он вместе со школьниками бросал шары разного веса на землю, чтобы показать, как создаются кратеры на планетах.

Организаторы проекта отмечают поддержку Испанского фонда науки и техники (FECYT) и с гордостью рассказывают о позитивных изменениях в учебном процессе и жизни учеников. Например, в некоторых районах Мадрида был отменен бачилерато, связанный с наукой, потому что ученики отказывались его выбирать, боясь, что это окажется чем-то очень сложным и скучным для них. После участия в проекте институты снова вернули его в свою образовательную систему и уже готовят первых учеников в этом направлении. «Дети очень мотивированы», – отмечает координатор проекта. Возможно, благодаря таким инициативам в скором будущем появятся новые ученые, готовые перевернуть мир науки.