Испания: программа «безопасный туризм»

Пятница, 17 Июль 2020 Испания

Испания: программа «безопасный туризм»

Правительство Испании направит десятки тысяч полицейских на главные курорты для обеспечения соблюдения санитарных правил.

Правительство Испании запускает две кампании «Операция Лето» и «План безопасного туризма» для популяризации Испании как самого безопасного туристического направления на планете.
По словам госсекретаря Испании по туризму Изабель Марии Оливер Сагрерас, для обеспечения соблюдения мер безопасности дополнительные 40 тысяч сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии будут направлены в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрию, регион Валенсия, Галисию, Мадрид и Мурсию. Сотрудники будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)