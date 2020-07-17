Испания: программа «безопасный туризм»

Правительство Испании запускает две кампании «Операция Лето» и «План безопасного туризма» для популяризации Испании как самого безопасного туристического направления на планете.

По словам госсекретаря Испании по туризму Изабель Марии Оливер Сагрерас, для обеспечения соблюдения мер безопасности дополнительные 40 тысяч сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии будут направлены в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрию, регион Валенсия, Галисию, Мадрид и Мурсию. Сотрудники будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах.