Испания: Pronovias подарит медсёстрам свадебные платья

Компания Pronovias создала специальную коллекцию The Heroes Collection для тех, кто в эти непростые времена по долгу службы лечит людей, рискуя собственным здоровьем. Невестам нужно будет предоставить документ, доказывающий, что они действительно работали в госпитале в период с 1 марта текущего года. Это может быть, например, платёжная ведомость. Ещё одно условие: свадьба должна быть назначена на любую дату в текущем году, пишет noticia.ru.

Если эти два условия соблюдены, можно договариваться о встрече с представителем компании. Это можно сделать через сайт Pronovias. На встрече обсуждаются все детали. Платья из коллекции The Heroes Collection доступны в магазинах Барселоны, Мадрида и Севильи.