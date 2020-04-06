Испания: Pronovias подарит медсёстрам свадебные платья

Понедельник, 06 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: Pronovias подарит медсёстрам свадебные платья

В Испании все сотрудницы медицинских учреждений, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, получат в подарок свадебные платья от Pronovias.

Компания Pronovias создала специальную коллекцию The Heroes Collection для тех, кто в эти непростые времена по долгу службы лечит людей, рискуя собственным здоровьем. Невестам нужно будет предоставить документ, доказывающий,  что они действительно работали в госпитале в период с 1 марта текущего года. Это может быть, например, платёжная ведомость. Ещё одно условие: свадьба должна быть назначена на любую дату в текущем году, пишет noticia.ru.

Если эти два условия соблюдены, можно договариваться о встрече с представителем компании. Это можно сделать через сайт Pronovias. На встрече обсуждаются все детали. Платья из коллекции The Heroes Collection доступны в магазинах Барселоны, Мадрида и Севильи.

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