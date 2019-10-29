Испания: протестующие заблокировали вокзал в Барселоне

С призывом прийти к вокзалу выступила радикальная организация "Комитеты защиты республики".

Митингующие пытаются заблокировать главный вход в вокзал, в настоящее время остается открытым только один вход в здание. Пока задержек в движении поездов нет, пишет РИА Новости.

Собравшиеся скандируют лозунги с требованием освободить каталонских политиков, приговоренных Верховным судом в связи с их причастностью к организации незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.

К месту акции стянуты дополнительные подразделения правоохранительных органов.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.