Испания: Пучдемон потребовал от суда отменить свой арест

Соответствующий 63-страничный документ подан в ВС Испании, пишет regnum.ru.

Помимо этого, по словам защиты, Пучдемон не может быть арестованным, поскольку имеет статус евродепутата. Также, как отмечают адвокаты, отсутствует и предварительное согласие Европарламента на арест экс-главы женералидада.

Как сообщалось ранее, Карлесу Пучдемону были предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств в рамках референдума об автономии Каталонии 1 октября 2017 года.