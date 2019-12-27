Испания: Пучдемон потребовал от суда отменить свой арест

Пятница, 27 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Пучдемон потребовал от суда отменить свой арест

Адвокат Карлеса Пучдемона подал ходатайство в Верховный суд с просьбой отменить испанский, европейский и международный ордеры на арест его подопечного.

Соответствующий 63-страничный документ подан в ВС Испании, пишет regnum.ru.

Помимо этого, по словам защиты, Пучдемон не может быть арестованным, поскольку имеет статус евродепутата. Также, как отмечают адвокаты, отсутствует и предварительное согласие Европарламента на арест экс-главы женералидада.

Как сообщалось ранее, Карлесу Пучдемону были предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств в рамках референдума об автономии Каталонии 1 октября 2017 года.

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