Испания: Пучдемона не пустили в Европарламент

Четверг, 30 Май 2019 Испания Испания

Испания: Пучдемона не пустили в Европарламент

Избранного в Европарламент экс-главу Каталонии не пустили в штаб-квартиру в Брюсселе.

Пучдемон и бывший советник регионального кабмина Тони Комин  хотели пройти в Европарламент, чтобы оформить временную аккредитацию, которая положена новоизбранным депутатам. Но их не пустили.

Напомним, преследуемый испанским правосудием бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон станет депутатом Европарламента, пишет noticia.ru.

Сейчас Пучедомон скрывается в Бельгии и проходит под первым номером в списке каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). По результатам выборов эта коалиция получит два места в Европарламенте.

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