Испания: Пучдемона не пустили в Европарламент

Пучдемон и бывший советник регионального кабмина Тони Комин хотели пройти в Европарламент, чтобы оформить временную аккредитацию, которая положена новоизбранным депутатам. Но их не пустили.

Напомним, преследуемый испанским правосудием бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон станет депутатом Европарламента, пишет noticia.ru.

Сейчас Пучедомон скрывается в Бельгии и проходит под первым номером в списке каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). По результатам выборов эта коалиция получит два места в Европарламенте.