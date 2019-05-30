Испания: Пучдемона не пустили в Европарламент
Избранного в Европарламент экс-главу Каталонии не пустили в штаб-квартиру в Брюсселе.
Пучдемон и бывший советник регионального кабмина Тони Комин хотели пройти в Европарламент, чтобы оформить временную аккредитацию, которая положена новоизбранным депутатам. Но их не пустили.
Напомним, преследуемый испанским правосудием бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон станет депутатом Европарламента, пишет noticia.ru.
Сейчас Пучедомон скрывается в Бельгии и проходит под первым номером в списке каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). По результатам выборов эта коалиция получит два места в Европарламенте.