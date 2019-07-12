Испания: Пуэрто Банус стал самым дорогим портом в Европе

Что делает Пуэрто Банус самым дорогим портом во всей Европе.

В 2018 году самым дорогим считался порт Ибицы - Ibiza Magna. Но в этом году Пуэрто Банус взвинтил цены сразу на 20% и перегнал балеарский остров. Для сравнения: за ту же 55-метровую яхту на Ибице придется платить 4084 евро в день. Дальше следуют три итальянских порта - на Сардинии, Капри и Портофино. Такие данные приводит компания Engel & Volkers, пишет noticia.ru.

Общая площадь порта в Марбелье составляет 15 гектаров. Пуэрто Банус располагает 915 индивидуальными местами для стоянки.