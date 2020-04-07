Испания: Pull&Bear выпускает коллекцию одежды «Бумажный дом»

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: Pull&Bear выпускает коллекцию одежды «Бумажный дом»

Каждый популярный сериал имеет свои символы, которые знакомы фанатам со всего мира.

Один из самых популярных испанских сериалов «Бумажный дом» - не исключение. Маска Дали, надпись Bella Ciao, сочетание красного, черного и белого цветов – все это нашло отражение в новой капсульной коллекции, разработанной  Pull&Bear. 

Коллекция Pull&Bear x La Casa de Papel поступила в продажу 3 апреля. Среди ее элементов есть несколько толстовок и футболок, легендарный комбинезон красного цвета, который поклонники сериала узнают с первого взгляда, ветровка-бомбер, а также целый ряд аксессуаров, включая носки, кепку, сумку и косметичку. Создатели играют с базовыми цветами сериала, кадрами из него, надписями и символиками, пишет espanarusa.com.

Дизайнеры рассказывают, что главным вдохновением была атмосфера сериала, а также стиль таких персонажей, как Профессор, Берлин, Токио и Найроби. Коллекцию можно обозначить как спортивный  «унисекс», в которой даже те, кто не смотрел сериал, смогут выбрать для себя модную деталь по доступной цене.

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