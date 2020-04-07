Испания: Pull&Bear выпускает коллекцию одежды «Бумажный дом»

Один из самых популярных испанских сериалов «Бумажный дом» - не исключение. Маска Дали, надпись Bella Ciao, сочетание красного, черного и белого цветов – все это нашло отражение в новой капсульной коллекции, разработанной Pull&Bear.

Коллекция Pull&Bear x La Casa de Papel поступила в продажу 3 апреля. Среди ее элементов есть несколько толстовок и футболок, легендарный комбинезон красного цвета, который поклонники сериала узнают с первого взгляда, ветровка-бомбер, а также целый ряд аксессуаров, включая носки, кепку, сумку и косметичку. Создатели играют с базовыми цветами сериала, кадрами из него, надписями и символиками, пишет espanarusa.com.

Дизайнеры рассказывают, что главным вдохновением была атмосфера сериала, а также стиль таких персонажей, как Профессор, Берлин, Токио и Найроби. Коллекцию можно обозначить как спортивный «унисекс», в которой даже те, кто не смотрел сериал, смогут выбрать для себя модную деталь по доступной цене.