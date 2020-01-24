Испания: пустующее два года жильё будут считать «свободным»

Пятница, 24 Январь 2020 Испания Испания

Испания: пустующее два года жильё будут считать «свободным»

Новые изменения в законе о жилой недвижимости вводит правительство Каталонии.

Женералитат одобрил нововведения, касающиеся «свободного жилья». Теперь таковым принято считать квартиры и дома, пустующие более двух лет без юридических оснований.

Правительство внесло изменения в закон, позволяющий в экстренном порядке улучшать жилищные условия, меняя статус определённых объектов недвижимости, пишет noticia.ru.

Под «юридическими основаниями» подразумевается переезд из-за смены места работы и длительные командировки, вынужденное переселение из деревень в большие города, другие варианты вынужденного переселения, выселение в рамках судебного разбирательства и т.д.

При этом подчёркивается, что самопроизвольный захват квартир и целых зданий не лишает их статуса «свободных». То есть даже в этом случае такие объекты будут считаться пустующими.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)