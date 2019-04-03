Испания: Путь Святого Иакова вошел в топ-3 маршрутов мира

Среда, 03 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Путь Святого Иакова вошел в топ-3 маршрутов мира

Телекомпания CNN обнародовала рейтинг лучших туристических маршрутов мира.

На втором месте - Путь Святого Иакова - знаменитая паломническая тропа с конечной целью в городе Сантьяго-де-Компостела.

Первое место заняла Пеннинская дорога в Англии, а третье - Аппалачская тропа в североамериканской горной системе Аппалачи, пишет noticia.ru.

В 2017 году исходный путь святого Иакова (El Camino Primitivo de Santiago) получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот маршрут проходит в основном по Галисии.

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