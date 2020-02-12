Испания: путешествие к тысячелетним оливковым деревьям

Более 6000 величественных экземпляров, которые были посажены более тысячи лет назад. Все они продолжают плодоносить, снабжая ценным маслом всех тех, кто живет около них. Бури, засухи, сильные ветра и действия человека в течение всего этого времени придавали их стволам причудливую форму. Они являются частью растительного наследия Испании, которое нуждается в защите, пишет espanarusa.com.

Фильм El Olivo (2016) испанской актрисы и режиссера Исиар Больяин впервые вывел на большой экран историю оливковых плантаций, которые стали сценой, где разворачиваются главные события фильма. Он отразил реальную проблему, которая заключается в том, что в последнее время ветки этих деревьев бесконтрольно продаются с целью использования в декоративных целях для украшения садов. После обсуждения этого вопроса торговля оливковыми деревьями была запрещена на части этой территории законом «О защите древесного наследия Валенсийского сообщества». В 2018 году тысячелетние оливковые деревья Territorio Senia стали частью Всемирного сельскохозяйственного наследия (SIMPAM).

Territorio Senia является ярким примером того, как сельскохозяйственное наследие может стать основой для развития природного туризма. По соглашению с владельцами деревьев были созданы специальные маршруты, во время прогулки по которым можно познакомиться с самыми впечатляющими экземплярами. Также на территории пролегания этих маршрутов были установлены специальные инсталляции, чтобы гости могли наглядно познакомиться с процессом производства оливкового масла.

Муниципалитет Ульдекона провинции Таррагона, имеет самую высокую концентрацию тысячелетних оливковых деревьев. Здесь было зарегистрировано более 1300 экземпляров. Среди них выделяется La Farga del Arion, оливковое дерево, которое, согласно исследованию, проведенному командой Мадридского политехнического университета, было посажено в 314 году нашей эры.

Канет-ло-Роч – муниципалитет Валенсийского сообщества, который имеет на своей территории более 1100 тысячелетних деревьев. Одно из них и выбрала режиссер Исиар Больяин для своего фильма. Этот величественный экземпляр, растущий на проселочной дороге, был посажен в 517 году нашей эры. В этом муниципалитете также растет уникальное дерево, называемое «оливковым деревом на четырех ногах» из-за необычного основания, состоящего из четырех стволов.

В муниципалитетах, принадлежащих к провинции Теруэль, недавно началась каталогизация и датировка оливковых деревьев. Несмотря на то, что проект находится на своей начальной стадии, на его основе уже создаются смежные проекты олеотуризма (туризм, связанный с оливковым маслом). Одним из которых является Pasión por el Olivo.

96% тысячелетних оливковых деревьев относятся к сорту Farga, известному своим необычайным долголетием. Из них получается особое оливковое масло экстра вирджин, защищенное гарантийным брендом Marca de Garantía Aceite de Farga Milenaria. Масло из плодов сорта Farga характеризуется нотками миндаля, свежей травы и самих оливковых листьев.