Испания: путешествие на поезде в прошлое региона Мадрида

На северо-западе региона можно познакомиться с историей и культурным богатством монастыря и дворца El Escorial, уютно разместившись в поезде с локомотивом, который датируется 1940 годом. Он отправляется утром в 9:10 и 10:20 со станции Estación de Príncipe Pío в Мадриде, чтобы совершить поездку по Sierra de Guadarrama. На борту поезда пассажиров в этом путешествии во времени сопровождают и развлекают артисты, переодетые в придворных персонажей XVI века.

На историческом поезде можно также отправиться в XIX век, эпоху королевы Изабеллы II. Поездка в Aranjuez посвящена развитию железных дорог и началу индустриализации в Испании в 1851 году. El Tren de la Fresa был первым железнодорожным маршрутом Мадридского сообщества и вторым в Испании. Он был призван объединить столицу со Средиземноморьем и проходил через Королевский дворец Palacio Real de Aranjuez, располагающийся в 48 километрах от Мадрида для удобства королевской семьи. На борту поезда можно попробовать знаменитую клубнику этой зоны. Поезд ждет пассажиров на станции Железнодорожного музея Мадрида, пишет espanarusa.com.

Чтобы отправиться на восток региона нужно запрыгнуть на поезд Tren de Arganda, который доезжает до реки Jarama и продолжает движение по мосту, который пересекает ее. Этот поезд, состоящий из отреставрированных деревянных вагонов, проходит почти четыре километра по единственному сохранившемуся участку старой железной дороги Tajuña. По дороге пассажиры попадают в музей антиквариата, в котором воспроизводится атмосфера старинной железнодорожной станции. Цель путешествия состоит в том, чтобы вспомнить, как путешествовали и работали жители региона несколько столетий назад. Локомотив поезда функционирует на угле, раскаляясь до 50 градусов. Актеры на борту поезда презентуют путешественникам во времени давно исчезнувшие профессии. Поезд отправляется со станции Poveda города Arganda del Rey.

Наконец, глядя на северо-восток, нельзя пропустить город Alcalá de Henares и историю его прославленного жителя писателя Мигеля де Сервантеса. В период с 14 сентября по 14 декабря поезд Tren de Cervantes начинает литературное путешествие со станции Atocha в Мадриде. Чтобы пассажиры вспомнили творчество великого испанского писателя, во время поездки актеры представят вниманию пассажиров отрывки из спектакля «Дон Кихот».