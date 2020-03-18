Испания: рабочие остановили завод Mercedes-Benz из-за коронавируса

Заявление администрации о приостановке работы предприятия последовало после того, как значительная часть 5-тысячного штата завода отказалась занять рабочие места, а часть трудящихся вышла к конвейеру и организовала так называемую сидячую забастовку - когда работники приходят на свои места, но отказываются что-либо делать.

Как сообщает портал wardsauto.com, акция сотрудников крупного предприятия Daimler AG была связана с отказом администрации завода ввести на заводе карантин в связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19. Как поясняют местные СМИ, руководители завода распорядились продолжать производство. При этом сотрудникам раздали маски и перчатки, но не выдали инструкции о мерах по предотвращению распространения вируса, пишет rg.ru.

Представители местного профсоюза также сообщили, что вопреки выдвинутым требованиям руководство завода не пересмотрело схему организации производства и не обеспечило расстановку рабочих в удалении друг от друга, с тем чтобы снизить опасность распространения инфекции. Сообщается также, что на испанском предприятии, где собирают модели Vito и V-Class, уже был выявлен один случай заражения коронавирусом, а 23 человека были отправлены на карантин.