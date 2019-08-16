Испания: работники Iberia пообещали еще 4 дня забастовки
Сотрудники авиакомпании Iberia, обслуживающие рейсы в аэропорту Барселоны «Эль-Прат», запланировали череду новых забастовок: 24, 25, 30 и 31 августа.
Задержки и отмены рейсов коснуться не только пассажиров Iberia. Работники этой авиакомпании в аэропорту Барселоны также обслуживают рейсы Vueling, British Airways, Air Lingus, Level, пишет noticia.ru.
Работники Iberia уже бастовали 27 и 28 июля. Тогда авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов.