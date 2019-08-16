Испания: работники Iberia пообещали еще 4 дня забастовки

Задержки и отмены рейсов коснуться не только пассажиров Iberia. Работники этой авиакомпании в аэропорту Барселоны также обслуживают рейсы Vueling, British Airways, Air Lingus, Level, пишет noticia.ru.

Работники Iberia уже бастовали 27 и 28 июля. Тогда авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов.