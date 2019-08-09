Испания: работники Iberia пригрозили новыми забастовками

Пятница, 09 Август 2019 Испания Испания

Испания: работники Iberia пригрозили новыми забастовками

Работники авиакомпании Iberia пригрозили новыми забастовками в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в августе.

В профсоюзе считают, что руководство компании не реагирует должным образом на требования своих сотрудников и не ищет выходов из сложившейся ситуации, которые устроили бы обе стороны. Требования у работников все те же: улучшение условий труда и больше времени на отдых, пишет noticia.ru.

В конце июля забастовка работников Iberia парализовала работу аэропорта Барселоны. Было отменено больше 100 рейсов.

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