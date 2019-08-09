Испания: работники Iberia пригрозили новыми забастовками

В профсоюзе считают, что руководство компании не реагирует должным образом на требования своих сотрудников и не ищет выходов из сложившейся ситуации, которые устроили бы обе стороны. Требования у работников все те же: улучшение условий труда и больше времени на отдых, пишет noticia.ru.

В конце июля забастовка работников Iberia парализовала работу аэропорта Барселоны. Было отменено больше 100 рейсов.