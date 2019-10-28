Испания: работники кинотеатра пострадали после падения рекламных щитов

Пострадали пять работников кинотеатра.

Инцидент произошел около 19:00 в зоне, где расположены кафе. По неустановленным пока причинам внезапно обрушились вниз 11 рекламных щитов (сработал «эффект домино»). Некоторые из них упали прямо на сотрудников кинотеатра, пишет noticia.ru.

Пятеро пострадали. Их доставили в местный госпиталь. Позже трое были отпущены домой, а двое - госпитализированы. У одного сломана ключица, а у другогоповреждена рука и травмирована голова.