Испания: работники кинотеатра пострадали после падения рекламных щитов

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: работники кинотеатра пострадали после падения рекламных щитов

В кинотеатре при торговом центре в Альмерии обрушились рекламные щиты.

Пострадали пять работников кинотеатра.

Инцидент произошел около 19:00 в зоне, где расположены кафе. По неустановленным пока причинам внезапно обрушились вниз 11 рекламных щитов (сработал «эффект домино»). Некоторые из них упали прямо на сотрудников кинотеатра, пишет noticia.ru.

Пятеро пострадали. Их доставили в местный госпиталь. Позже трое были отпущены домой, а двое - госпитализированы. У одного сломана ключица, а у другогоповреждена рука и травмирована голова.

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