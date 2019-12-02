Испания: работники SEAT поправили здоровье, поменяв чорисо на авокадо

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: работники SEAT поправили здоровье, поменяв чорисо на авокадо

Испанский автопроизводитель SEAT решил поменять пищевые привычки своих сотрудников.

В бутербродах заменили чорисо (традиционная испанская колбаса) на авокадо, добавили в рацион по 30 граммов сухофруктов и 5 литров оливкового масла каждый месяц.

Для начала эксперимент внедрили на заводе в Каталонии, где трудятся 300 человек. Средний возраст - 44 года. И через полгода сравнили медицинские показатели у этих рабочих и у сотрудников другого завода. Результаты удивили даже медиков, пишет noticia.ru.

Перешедшие на здоровое питание работники за полгода сбросили лишний вес, существенно улучшили липидный профиль. Риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у них снизился. Они стали лучше спать, заявил медицинский консультант Рамон Эструч.

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