Испания: Рафаэль Надаль - двенадцатикратный чемпион

Еще один триумф Надаля в Париже, еще одна его фотография на всех обложках местных спортивных газет - он такой же счастливый, как и 14 лет назад, когда выиграл этот трофей в первый раз.

Годы идут, но одно не меняется - это чемпион, который редко получает другое имя, кроме имени великолепного испанца. 12 титулов - цифра, с которой сложно соперничать, и очевидно, что в данном сценарии Надаль пришел к финалу как безусловный лидер. Соперник Надаля австриец Доменик Тим был вынужден смириться с этой реальностью, как это уже случалось в 2018 году в Париже, на этот раз приняв поражение со счетом 6-3, 5-7, 6-1 и 6-1 за три часа. Вечная слава для дона Рафаэля Надаля Парера, признанного Короля!

Финальный матч, названный официальной газетой турнира матчем-реваншем, не имел ничего общего с выступлениями Тима на ранних стадиях. Он действительно показал себя с лучшей стороны и соответствовал всем тем комплиментам, которые можно было услышать относительно его игры. Можно сказать, что на турнире не было теннисиста, показавшего такое же великолепное качество игры, не считая, разумеется, Надаля. Доменик выступал уверенно и в начале финального матча, во многом переигрывая Надаля, который заметно нервничал на первых минутах.

Однако спустя 27 минут, когда преимущество склонялось на сторону Тима и вылилось в его брейк на подаче Рафаэля, это по сути переломило ход игры, разбудив гордость и спортивную злость Надаля. Его игра преобразилась, и преимущество перешло на сторону чемпиона, пишет espanarusa.com.

Путь на вершину с первого матча турнира в этот раз занял у Надаля 18 часов 13 минут, сделав его непревзойденным победителем. Только Маргарет Корт с 11 победах в Кубке Австралии может похвастаться подобным достижением, но двенадцатая победа сделала балеарского гения недостижимым. У него уже 18 побед на турнирах Большого шлема, осталось всего две до Роджера Федерера - извечного соперника Надаля, которого он кстати победил в полуфинале, сделав эту победу на Ролан Гаррос еще более значимой и приятной.