Испания: Рафаэль Надаль женился на Франциске Перелло

Свадьба прошла на Майорке в поместье Ла-Форталеса. Церемонию посетили 350 человек, в числе которых были и бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией. Свадьба проходила под охраной полиции, которая следила, чтобы над поместьем не запускали дроны. Персонал, обслуживавший свадьбу, подписал договор о неразглашении, пишет noticia.ru.

Жена Надаля младше его на два года, ей 31 год.