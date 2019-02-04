Испания: Рафаэль Надаль женится

Пара сообщила журналу Hola, что 32-летний теннисист сделал девушке предложение во время романтической поездки в Рим в мае 2018 года, но они решили некоторое время держать эту новость в секрете.

Долгожданная свадьба состоится в этом году, пишет noticia.ru.

Надаль и Перельо познакомились в юном возрасте и начали отношения, будучи подростками. В настоящее время 30-летняя Перельо занимается благотворительным фондом Рафаэля Надаля, который был создан около десяти лет назад.

В прошлом году в интервью газете Marca вторая ракетка мира заявил, что хотел бы создать семью после завершения спортивной карьеры.

Пресса не раз обращала внимание на то, что Перельо редко бывает на матчах своего возлюбленного. Девушка же объяснила это тем, что каждый нуждается в личном пространстве и ее присутствие, в особенности на соревнованиях, могло бы испортить их отношения.