Испания: распродажа от Vueling
Испанская авиакомпания Vueling 29-31 января распродает по сниженным ценам 88 тысяч билетов на февраль и март.
Как сообщила бюджетная авиалиния, цены на авиабилеты начинаются от 16,99 евро. Их можно приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении Vueling.
Акция распространяется на 25 направлений внутри Испании, включая Пальму, Малагу, Бильбао, Ла-Корунью и Валенсию, пишет noticia.ru.
Vueling – один из крупнейших лоукостеров в Европе, который охватывает 120 направлений в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.