Испания: распродажа от Vueling

Как сообщила бюджетная авиалиния, цены на авиабилеты начинаются от 16,99 евро. Их можно приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении Vueling.

Акция распространяется на 25 направлений внутри Испании, включая Пальму, Малагу, Бильбао, Ла-Корунью и Валенсию, пишет noticia.ru.

Vueling – один из крупнейших лоукостеров в Европе, который охватывает 120 направлений в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.