Испания: распродажа от Vueling

Четверг, 31 Январь 2019 Испания Испания

Испания: распродажа от Vueling

Испанская авиакомпания Vueling 29-31 января распродает по сниженным ценам 88 тысяч билетов на февраль и март.

Как сообщила бюджетная авиалиния, цены на авиабилеты начинаются от 16,99 евро. Их можно приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении Vueling.

Акция распространяется на 25 направлений внутри Испании, включая Пальму, Малагу, Бильбао, Ла-Корунью и Валенсию, пишет noticia.ru.

Vueling – один из крупнейших лоукостеров в Европе, который охватывает 120 направлений в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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