Испания: растет количество тату-салонов на улицах Мадрида

Жители столицы отмечают любопытный факт: в центральной зоне города, не выдержав конкуренции с интернет площадками, закрываются магазины одежды, а вместо них открываются новые тату-салоны. В 2008 году в столице Испании насчитывалось 130 салонов, на конец декабря 2018 года их количество составляет 424. Это, в свою очередь, вызывает рост желающих обучаться искусству татуировки в академиях красоты, превращая это направление обучения в одно из самых популярных. Таким образом, татуировка становится брендом целого поколения молодых людей Испании. Однако профессионалы в этой области акцентируют внимание на том, что, даже не смотря на растущую популярность, культура тату в Испании менее развита, чем в США и других странах Европы, из-за социальных предрассудков.

В Мадриде эпицентром тату-культуры являются районы Chueca и Tribunal, которые славятся наибольшим количеством салонов с лучшими мастерами своего дела. Татуировщики считают, что этот сектор в Мадриде будет дальше расти и развиваться, если он получит поддержку администрации региона. Они ставят в пример поддержку фестиваля городской культуры Baum Festival в Барселоне, который отражает все многообразие сферы тату как одного из направлений современного искусства. В прошлом году в нем приняли участие более 300 татуировщиков со всего мира. Тем временем организаторы похожего фестиваля в Мадриде жалуются, что чрезмерно строгий контроль является сдерживающим фактором для многих мастеров мирового уровня. Происходит это по причине того, что Испания является одной из стран Европы с большим ограничением использования многих видов краски для татуажа, пишет espanarusa.com.

Представители национального Союза татуировщиков сообщают об увеличении интереса к нанесению рисунков среди политиков и руководителей высшего звена, тем самым отмечая, что рисунки на теле перестали быть интересом только неформальной молодежи. По их словам, интерес к татуировкам растет благодаря технологическому прогрессу. Новое более универсальное татуировочное оборудование быстрого действия повысило качество оказываемых услуг. Некоторые мастера стали превращать свою работу в произведение искусства, сочетая разные стили и цвета. Самые известные из них в Мадриде имеют список ожидания длиною в несколько месяцев. Все мастера Испании вместе с татуировщиками со всего мира соберутся в Мадриде на фестивале Mulafest с 26 по 28 апреля 2019 года.