Испания: разгрузка гашиша на пляже в Эстепоне

Днем на пляж заехал внедорожник и появились около 10 человек, которые стали дожидаться на берегу прибытия партии гашиша. Потом они быстро разгрузили наркотики из подплывшей лодки больших размеров. Вся операция заняла около 3 минут. Все это происходит на глазах у изумленных отдыхающих. По словам очевидцев, один из наркотрафикантов даже пригрозил кому-то: «Если позвонишь, убью», пишет noticia.ru.

В Сеть попала видеозапись, сделанная с расстояния. Ее изучают сотрудники правоохранительных органов.