Испания: разгрузка гашиша на пляже в Эстепоне

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: разгрузка гашиша на пляже в Эстепоне

На пляже в Эстепоне перевозчики наркотиков в очередной раз разгрузили лодку с гашишем. Не стесняясь отдыхающих…

Днем на пляж заехал внедорожник и появились около 10 человек, которые стали дожидаться на берегу прибытия партии гашиша. Потом они быстро разгрузили наркотики из подплывшей лодки больших размеров. Вся операция заняла около 3 минут. Все это происходит на глазах у изумленных отдыхающих. По словам очевидцев, один из наркотрафикантов даже пригрозил кому-то: «Если позвонишь, убью», пишет noticia.ru.

В Сеть попала видеозапись, сделанная с расстояния. Ее изучают сотрудники правоохранительных органов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья