Испания разрешила принять десятки тысяч человек на сельхозработы

К сезонному сбору ягод и фруктов планирует привлечь оказавшихся без работы граждан правительство Испании, сообщает 6 апреля испанское издание 20 minutos.

7 апреля правительство Испании примет декрет, в котором разрешит привлекать для сезонных работ по сбору урожая безработных. При этом последние продолжат получать пособие по безработице.

Во избежание потери урожая, властям Испании необходимо решить проблему привлечения на поля сезонных рабочих, которые будут собирать ягоды и фрукты.

По словам главы Минсельхоза Испании Луиса Планаса, для сезонного сбора урожая аграрному сектору страны необходимо от 100 тыс. до 150 тыс. сезонных рабочих. До эпидемии коронавируса для сезонных работ в Испанию приезжали иностранные граждане. Теперь из-за закрытия границ они приехать не смогут.

При этом горячая пора в Испании начинается уже в середине апреля сбором клубники и малины в провинции Уэльва. Затем нужно будет приступать к сбору созревших фруктов в других регионах.

По словам министра сельского хозяйства, чтобы решить эту проблему, необходимы «творческие решения». Одно из них — продление трудовых договоров с теми мигрантами, которых объявление о закрытии границ и режиме чрезвычайной ситуации застало в Испании. Так, провинция Альмерия продлила трудовые договора с 6 тыс. марокканцев. Однако большинство сезонных рабочих придется найти в самих сельскохозяйственных районах или прилегающих к ним муниципалитетах, отмечает rossaprimavera.ru.

Напомним, из-за остановки работы предприятий, не связанных с жизнеобеспечением, большое количество испанских компаний прибегло к массовому «временному увольнению работников». При такого рода увольнении трудовой контракт сотрудника прерывается на определенный период, работодатель освобождается от выплаты заработной платы и перечисления взносов в Фонд социального страхования. Работник имеет право получать в этот период пособие по безработице.