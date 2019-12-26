Испания: реакция телеведущей на выигрыш в лотерею возмутила зрителей

Об этом сообщает телекомпания BBC.

При этом, как выяснилось, Наталья Эскудеро, которая работает в испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE, выиграла не весь главный приз рождественской лотереи в размере 4 млн евро, как это могло показаться по её реакции, а только часть общего приза — 5 тыс. евро. На видео, появившемся позднее в соцсетях, видно, как телеведущая подпрыгивает от радости, пишет regnum.ru.

Однако зрители, подумавшие, что Эскудеро выиграла джекпот, раскритиковали женщину за обманутые ожидания. Позже телеведущая извинилась за свою «эмоциональную» реакцию во время трансляции. При этом она подчеркнула, что обещание не выходить «завтра на работу» — не ложь, так как Эскудеро взяла отпуск.