Испания: «Реал» интересуется младшим братом Килиана Мбаппе

Пятница, 03 Январь 2020 Испания Испания

Испания: «Реал» интересуется младшим братом Килиана Мбаппе

Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересовался младшим братом нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Килтана Мбаппе — Итаном.

Об этом 2 января сообщает AS.

По данным источника, руководство мадридского клуба находится под впечатлением от игры 13-летнего футболиста, которую оно наблюдало на одном из международных турниров, где Итан играл в составе «ПСЖ» со своими ровесниками, пишет regnum.ru.

Отметим, форвард Килиан Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 106 матчей и отметился в них 78 голами. Также он стал лучшим игроком и бомбардиром Лиги 1 в прошлом сезоне.

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