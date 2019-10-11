Испания: «Реал» может подписать контракт с Эриксеном
Мадридский «Реал» может подписать контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном уже в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, руководство «Тоттенхэма» не хочет, чтобы Эриксен уходил бесплатно после завершения сезона, поэтому намерены выручить за него хоть какую-то сумму.
При этом руководство «Реала» уверено в том, что команде будет нужно усиление в середине сезона, пишет regnum.ru.
Ранее сообщалось, что Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет перейти в «Реал».