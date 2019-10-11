Испания: «Реал» может подписать контракт с Эриксеном

Пятница, 11 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: «Реал» может подписать контракт с Эриксеном

Мадридский «Реал» может подписать контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство «Тоттенхэма» не хочет, чтобы Эриксен уходил бесплатно после завершения сезона, поэтому намерены выручить за него хоть какую-то сумму.

При этом руководство «Реала» уверено в том, что команде будет нужно усиление в середине сезона, пишет regnum.ru.

Ранее сообщалось, что Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет перейти в «Реал».

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