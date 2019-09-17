Испания: «Реал» может получить 441 миллион евро на трансферы

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

По информации источника, на данный момент "Реал" имеет 156 млн евро, которые клуб может потратить на новых игроков. Также у мадридской команды есть возможность получения кредита в размере 285 млн евро по выгодным условиям для покупки футболистов, пишет ТАСС.

Таким образом, суммарный трансферный бюджет клуба может составить 441 млн евро на два ближайших межсезонья. Отмечается, что приоритетной целью для клуба из Испании является французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет 200 млн евро.

Мадридский клуб перед этим сезоном потратил на трансферы 307,5 млн евро, самой дорогой покупкой "Реала" стало приобретение футболиста сборной Бельгии Эдена Азара из английского "Челси" за 100 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" после четырех туров занимает третье место, набрав восемь очков. В ближайшем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях сыграют с "Севильей" 22 сентября. "Реал" проведет 18 сентября матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях против "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдет в Париже.