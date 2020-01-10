Испания: "Реал" победил "Жальгирис" в домашнем матче Евролиги

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23) в пользу испанской команды. Самыми результативными в составе "Реала" стали Трей Томпкинс (20 очков) и Руди Фернандес (17 очков). У "Жальгириса" на паркете выделялись Лукас Лекавичюс (21 очко) и Томас Уолкап (19 очков), пишет РИА Новости.

"Реал" одержал 13-ю победу подряд в текущем розыгрыше турнира.

Результаты остальных матчей тура: