Испания: "Реал" победил "Жальгирис" в домашнем матче Евролиги

Пятница, 10 Январь 2020 Испания Испания

Испания:

Баскетболисты мадридского "Реала" на своем паркете обыграли литовский "Жальгирис" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23) в пользу испанской команды. Самыми результативными в составе "Реала" стали Трей Томпкинс (20 очков) и Руди Фернандес (17 очков). У "Жальгириса" на паркете выделялись Лукас Лекавичюс (21 очко) и Томас Уолкап (19 очков), пишет РИА Новости.

"Реал" одержал 13-ю победу подряд в текущем розыгрыше турнира.

Результаты остальных матчей тура:

  • "Альба" (Германия) - "Маккаби" (Израиль) - 89:95,
  • "Милан" (Италия) - "Панатинаикос" (Греция) - 96:87,
  • "Баскония" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 65:79.

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