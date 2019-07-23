Испания: «Реал» предложил ПСЖ за Неймара 90 евро млн и Бэйла
Испанский футбольный клуб «Реал» готов отдать французскому ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла и заплатить 90 млн евро за трансфер форварда Неймара.
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации издания, Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но каталонцы выбыли из борьбы за игрока, пишет russian.rt.com.
До этого главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл скоро покинет мадридский клуб.
Неймар в минувшем сезоне провел 28 игр за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 мяча. Бэйл же сыграл за «Реал» 42 матча и отличился 14 раз.