Испания: «Реал» предложил ПСЖ за Неймара 90 евро млн и Бэйла

Вторник, 23 Июль 2019 Испания Испания

Испания: «Реал» предложил ПСЖ за Неймара 90 евро млн и Бэйла

Испанский футбольный клуб «Реал» готов отдать французскому ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла и заплатить 90 млн евро за трансфер форварда Неймара.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но каталонцы выбыли из борьбы за игрока, пишет russian.rt.com.

До этого главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл скоро покинет мадридский клуб.

Неймар в минувшем сезоне провел 28 игр за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 мяча. Бэйл же сыграл за «Реал» 42 матча и отличился 14 раз.

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