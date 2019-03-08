Испания: «Реал» решил побыстрее нанять Моуринью

Пятница, 08 Март 2019 Испания Испания

Испания: «Реал» решил побыстрее нанять Моуринью

Мадридский «Реал» планирует подписать контракт с португальским тренером Жозе Моуринью к воскресенью, 10 марта. 

Об этом пишет газета AS.

По информации источника, руководство клуба уже связалось с агентом Моуринью. Президент «Реала» Флорентино Перес не хочет видеть нынешнего тренера Сантьяго Солари на скамейке уже в ближайшем матче 27-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Также AS сообщает, что еще одним вариантом для «Реала» является возвращение Зинедина Зидана, однако сам француз не заинтересован в этом. Тренер считает, что ему придется полностью перестраивать команду и принимать решения, которых он не хотел несколько месяцев назад.

6 марта британский The Telegraph со ссылкой на бывшего президента «Реала» Рамона Кальдерона сообщил, что шанс на возвращение Моуринью в Мадрид велик. О сроках заключения соглашения тогда не говорилось. Португалец уже работал с испанским клубом с 2010 по 2013 год.

В сезоне-2018/2019 «Реал» лишился шансов на победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а в национальном чемпионате идет третьим и отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. Солари возглавляет команду с октября 2018 года, он сменил на посту главного тренера Хулена Лопетеги.

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