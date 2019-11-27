Испания: «Реал» упустил победу в матче с ПСЖ

Среда, 27 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: «Реал» упустил победу в матче с ПСЖ

Мадридский «Реал» сыграл вничью с французским ПСЖ в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Реал» вёл в счёте с разницей в два мяча после того, как дублем отметился нападающий Карим Бензема. Однако футболистам ПСЖ удалось отыграться благодаря голам Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии, пишет regnum.ru.

Таким образом, ПСЖ занял первое место в группе А, в активе команды 13 очков после пяти туров. «Реал» с восемью очками занял второе место. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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