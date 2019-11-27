Испания: «Реал» упустил победу в матче с ПСЖ
Мадридский «Реал» сыграл вничью с французским ПСЖ в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Реал» вёл в счёте с разницей в два мяча после того, как дублем отметился нападающий Карим Бензема. Однако футболистам ПСЖ удалось отыграться благодаря голам Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии, пишет regnum.ru.
Таким образом, ПСЖ занял первое место в группе А, в активе команды 13 очков после пяти туров. «Реал» с восемью очками занял второе место. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.