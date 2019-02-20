Испания: регистрация поездок Uber и Cabify

Министерство развития Испании планирует запустить с 1 марта новый онлайн-реестр для компаний, работающих по лицензии «аренда автомобиля с водителем» (VTC).

Таким образом, компании Uber и Cabify будут обязаны регистрировать в нем все перевозки с указанием маршрута, пишет noticia.ru.

Мера направлена на то, чтобы проконтролировать исполнение новых правил для сектора VTC, согласно которым водители не могут «подбирать» пассажиров на улице, а заказ от клиента должен поступить заранее. С помощью реестра власти будут также отслеживать, не нарушает ли автомобиль установленные нормы по выезду за пределы региона.

С начала февраля система проходит тестирование. Затем на протяжении двух месяцев данные реестра будут носить информативный характер, а в мае у властей появится возможность штрафовать нарушителей.

Создание реестра представляет собой часть программы, которая была запущена с введением королевского декрета по регулированию сектора VTC. Этот онлайн-инструмент дополнит меры, принимаемые на региональном уровне.