Испания: реклама ZARA оскорбила китайцев

Четверг, 21 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: реклама ZARA оскорбила китайцев

Китайские пользователи сети раскритиковали бренд ZARA за рекламу с моделью Ли Цзинвэнь.

Девушки на рекламном плакате позируют без тональных средств, и у Ли Цзинвэнь видны веснушки.

Многие решили, что бренд высмеивает китайцев, создавая недостоверное представление об их внешности, сообщает euromag.ru.

Пользователи пишут, что на самом деле в Китае редко встречаются девушки с веснушками, и бренд, вероятно, потратил огромное количество усилий, чтобы найти модель с веснушками.

В ZARA ответили, что у них не было цели выставить модель некрасивой. Бренд подчеркнул, что по минимуму ретуширует фото, выступая за естественную красоту.  

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