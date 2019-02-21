Испания: реклама ZARA оскорбила китайцев

Девушки на рекламном плакате позируют без тональных средств, и у Ли Цзинвэнь видны веснушки.

Многие решили, что бренд высмеивает китайцев, создавая недостоверное представление об их внешности, сообщает euromag.ru.

Пользователи пишут, что на самом деле в Китае редко встречаются девушки с веснушками, и бренд, вероятно, потратил огромное количество усилий, чтобы найти модель с веснушками.

В ZARA ответили, что у них не было цели выставить модель некрасивой. Бренд подчеркнул, что по минимуму ретуширует фото, выступая за естественную красоту.