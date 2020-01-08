Испания: реконструкция аэропорта Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Испанское Управление аэропортов Aena планирует инвестировать около 1,5 млрд евро в реконструкцию своего объекта Adolfo Suárez Madrid-Barajas в рамках своего стратегического плана на 2022—2026 годы.

Общий объем запланированных инвестиций распределяется почти поровну между работой по соединению трёх терминалов и расширению четвёртого. Идея таких реноваций связана с тем, что некоторые участки 1, 2 и 3 терминалов, по мнению руководства Барахаса, неэффективны в выполнении определённых задач по распределению пассажиров.

План заключается в объединении трёх терминалов под крышей одного здания с одним входом, а также создании новой зоны для регистрации пассажиров на рейс. Зона возврата багажа и офис службы безопасности, согласно новой стратегии, будут располагаться на месте нынешней парковки, пишет espanarusa.com.

С объединением трех терминалов в рамках высокотехнологичного устойчивого здания останется только одна зона для регистрации пассажиров. Новая зона распределения пассажиров будет охватывать 140 000 квадратных метров и будет располагаться на трёх различных уровнях. После прохождения регистрации пассажиры получат доступ к воздушной зоне, которая будет располагаться в уже существующем здании аэропорта.

Кроме того, в рамках реконструкции будет создана новая трехэтажная автостоянка для автомобилей прокатных компаний и VTC (услуги проката автомобилей с водителем) вместимостью до 1100 машин. Стоянка будет находиться непосредственно на новой территории. Неподалёку будет построена новая пятиэтажная автостоянка для частных автомобилей, на которой будет около 2250 парковочных мест. Сообщается, что после утверждения проектного плана близлежащих дорог и выходов аэропорта, можно будет добавить заправочную станцию.