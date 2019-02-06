Испания: реконструкция Plaza de España будет стоить 62 миллиона

Мэрия Мадрида ставит своей задачей преобразить территорию в место для досуга, значительно уменьшив здесь транспортное движение и увеличив пространство для пешеходов. Будущая площадь Испании станет звеном, объединяющим зеленые зоны – Jardines de Sabatini, Parque del Oeste, Templo de Debod и Madrid Río, пишет espanarusa.com.

Стоимость проекта оценивается в 51 млн евро, что на 37 процентов меньше, чем по изначальному расчету. К этой сумме нужно прибавить налог IVA, составляющий 10 млн, что означает, что окончательная стоимость составит 61 999 546 евро.

Работы по реконструкции будут идти в течение 21 месяца, а осуществят их компании PACSA, Servicios Urbanos y del Medio Ambiente, S.L и Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

В разработке проекта реконструкции, которая фокусируется в основном на озеленении, увеличении площадок для отдыха и координации транспортных маршрутов, приняли участие архитекторы Фернандо Поррас Исла-Фернандес, Арансасу Ла Каста Муньоа и Лоренсо Фернандес-Ордоньес Эрнандес. Именно они победили в конкурсе идей, проводимом мэрией Мадрида: экспертное жюри выбрало их проект среди прочих, а затем за него проголосовали и горожане.

Первым этапом преобразования площади станут работы в зоне улицы Gran Vía, где будет установлен пешеходный переход, который позволит пересекать дорогу по всем направлениям, включая диагональные. После реконструкции здесь не будет светофоров, их заменят столбики с фонарями, которые будут менять цвет и служить сигнальной системой для передвижения.