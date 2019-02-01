Испания: реконструкция станции Chamartin

Министерство развития подводит итоги конкурса, в котором предлагались разные варианты реконструкции железнодорожной станции Chamartín – она станет ключевым звеном нового центра деловой активности Madrid Nuevo Norte.

Несмотря на то что Хосе Луис Абалос, который курирует проект, обещал завершить конкурс к концу 2018 года, Министерство развития изменило свою стратегию и теперь предпочитает не указывать точных дат. Дело в том, что муниципалитет Мадрида еще не проголосовал за план реконструкции и в лучшем случае сделает это в феврале-марте, ведь 3200 предложенных на конкурс проектов еще находятся на стадии рассмотрения.

Условия конкурса были представлены несколько месяцев назад, когда инициатор его проведения Distrito Castellana Norte переформулировал цели проекта, чтобы учесть внесенные правительством Кармены изменения в план строительства: в частности, количество новых зданий и жилых домов уменьшилось с 17 000 до 10 500. Станция Chamartín, тем не менее, по-прежнему является ядром проекта наряду с сектором офисных зданий, которые планируется построить в округе, пишет espanarusa.com.

Изменения коснутся как внешнего облика станции, так и ее инфраструктуры – подъездных путей, парковочных площадок, сервисных станций и т.д. Одним из главных преимуществ района Madrid Nuevo Norte станет улучшенная система общественного транспорта: планируется, что 80% трафика в северной части столицы будет составлять именно общественный транспорт. А станция Chamartín превратится в крупные ворота для въезда в город и станет главным железнодорожным узлом Испании. Кроме того, будут созданы четыре новых станции – три на линиях метрополитена и одна в транспортной системе Cercanías.

На данный момент на строительные работы в северной части Мадрида запланировано израсходовать 36,4 миллиона евро.